Wielkie zmiany w życiu prywatnym Jana Błachowicza. Zdradził wszystko!

Jan Błachowicz po zwycięstwie na gali UFC 253 w Abu Zabi nad Dominickiem Reyesem w poniedziałkowe popołudnie zawitał na lotnisku Chopina w Warszawie. Nowy mistrz wagi półciężkiej został gorąco przywitany przez kibiców i ze wielką skromnością mówił, że cały czas jeszcze nie może uwierzyć, że wywalczył tak wielki sukces. Zdradził też co czeka go w życiu prywatnym.

Błachowicz przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że on sam jeszcze nie oglądał zwycięskiego starcia o mistrzostwo. – Muszę na spokojnie obejrzeć walkę, bo jeszcze jej nie widziałem. Zacząłem spokojnie, w momencie pierwszego middle-kicka widziałem, ze Reyes zwolnił, a walka zaczęła układać się po mojej myśli. Potem w 2. rundzie złamałem mu nos i wiedziałem, że koniec nastąpi szybko – mówił.

Nowy mistrz przyznał, że cały czas nie może uwierzyć jak wiele udało mu się zdobyć. – Cały czas to do mnie nie dociera. To była długa podróż, by zdobyć ten pas, nie wiem czy to się dzieje naprawdę. Ciężko to opisać, trzeba to przeżyć.

To nie koniec pięknych chwil w jego życiu. Teraz na moment to sportowe pójdzie w odstawkę, na rzecz tego osobistego. – Teraz będę się cieszył z sukcesu, a później szykował na narodziny syna. Zrobię sobie 2 tygodnie przerwy, a potem powoli zacznę się ruszać. Po zdobyciu pasa na pewno sporo się teraz będzie działo – zapowiedział.

Zdradził tez więcej szczegółów odnośnie przyjścia na świat potomka. – W grudniu ma się urodzić, teraz szykuję się głównie na to, bo to większe wyzwanie niż walka. Nigdy nie należy mówić nigdy, ale raczej w tym roku już nie wystąpię – stwierdził.