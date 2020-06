Syn Zenka Martyniuka znów stanie przed sądem. Dopiero wyszedł z aresztu

Syn Zenka Martyniuka znowu ma kłopoty. Daniel M. po raz kolejny stanie przed sądem. Co na to sławny tata?

Ostatnio rodzina Martyniuków przechodziła ciężki okres. Przed Świętami Wielkiej nocy syn Zenka trafił do białostockiego aresztu za złamanie kwarantanny. Niestety na tym kłopoty się nie skończyły.

Ostatnio Daniel wybrał się do Warszawy, by nagrać swoje hot16challenge2. Jak się okazało, podczas pobytu w stolicy, syn Martyniuka został wyrzucony z dwóch klubów za niewłaściwe zachowanie. Jednak to jeszcze nie wszystko. Daniel awanturował się w sklepie odzieżowym, za co dostał potraktowany gazem pieprzowym.

Po tym incydencie syn gwiazdora opublikował niepokojące nagranie w sieci, w którym groził właścicielowi sklepu. Mężczyzna postanowił wnieść sprawę do sądu, o czym poinformował w sieci.

Nigdy nie mieliśmy kontaktu z Panem Danielem M. oraz nie znamy go osobiście. Ze względu na fałszywe i bezpodstawne oskarżenia, które zostały skierowane w naszą stronę, chcemy poinformować, że żaden z naszych pracowników nie brał udziału w zajściu, jak również nie uczestniczył w wydarzeniu, na którym pojawił się Pan Daniel. (…) Sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. – czytamy na facebookowym profilu sklepu.