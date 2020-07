Szczere wyznanie Maryli Rodowicz: kierowca chciał mnie ZGWAŁCIĆ!

Maryla Rodowicz wspomina traumatyczną podróż autostopem. Piosenkarka niemal padła ofiarą gwałtu! “Uważajcie na siebie!”.

Maryla Rodowicz w tym roku skończy 75 lat. 58 lat swojego życia artystka spędziła na scenie. Mimo poważnego wieku, wokalistka nadal jest “na czasie” i ma mnóstwo wielbicieli, jest też aktywna w sieci. Na swoim instagramowym profilu Rodowicz ma już ponad 98 tysięcy obserwujących.

Ostatnio piosenkarka podzieliła się traumatycznym wspomnieniem z wakacji w Bułgarii. Maryla wybrała na urlop wraz z Agnieszką Osiecką. Jak się okazało, podczas podróży kobiety niemal padły ofiarami gwałtu.

To było w naszej Bułgarii. Naszej, bo byłyśmy wtedy na wczasach z Orbisem. W nocy wracałyśmy z Warny od znajomych do Słonecznego Brzegu złapaną okazją. I to był zły pomysł. Kierowca nagle skręcił do lasu. Wpadłyśmy w panikę – wspomina na łamach “Super Expressu”.

Jak twierdzi Rodowicz, kierowca miał wobec nich niecne zamiary. Na szczęście kobietom udało się uciec.

Chciał nas wywieźć celem gwałtu. Agnieszka siedziała z przodu. Dobierał się do niej. Namawiałyśmy go, że lepiej będzie w hotelu. Zgodził się pojechać. Jak stanął na parkingu, uciekłyśmy galopem – czytamy.

Dziewczyny, uważajcie na siebie, podróżujcie bezpiecznie – zaapelowała Maryla.