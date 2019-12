SZOK! Maryla Rodowicz straciła prawa do swoich utworów? Wszystko przez męża…

Maryla Rodowicz od kilku lat prowadzi sprawę rozwodową ze swoim mężem. Okazało, że to właśnie mąż wokalistki ma prawa do jej płyt. Czy odzyska Rodowicz prawa do swoich utworów?

Po 30-letnim małżeństwie Maryla Rodowicz i Andrzej Dużyński postanowili się rozstać. Batalię rozwodowe trwają już od 2016 roku. Małżeństwo już jest po negocjacjach dotyczących podziału majątku. Dużyński zostawił byłej żonie działkę na Mazurach, 100-letnią willę w Konstancinie i dwa mieszkania w Krakowie.

Teraz małżonkowie dzielą prawa do płyt artystki. Jak się okazało, Andrzej Duński sfinansował ostatnie sześć płyt Rodowicz i nie planuje oddać do nich praw.

– Rozwiązałam z mężem umowę, ale poprosiłam go, by dał mi prawo do tych płyt. Niestety odmówił – mówi piosenkarka.

Na razie Maryla jest tylko wykonawcą, gdy jej mąż będzie zarządzał rozpowszechnianiem piosenek i dostawał za nich pieniądze.

Przypomnijmy, że Maryla Rodowicz ostatnio wyjawiła, że ma dowody zdrady Duńskiego.