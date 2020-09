SZOK! Tak wyglądali Artur Szpilka i jego “Misiunia”. “Miłość do jedzenia nam została” [FOTO]

Artur Szpilka i jego narzeczona Kamila Wybrańczyk nieźle czują się w świecie celebrytów. I wiedzą co zrobić, żeby wywołać w nim burzę.

Tak też stało się i w tym przypadku, choć Kamila nie rozebrała się do rosołu ani nie ogłosiła nazwiska rywalki w zbliżającej się walce dla FAME MMA, a Artur nie pobił akurat żadnego dokuczającego mu internauty-trolla-hejtera. Tym razem znany, polski pięściarz zamieścił na Instagramie zdjęcie. Swoje z narzeczoną. Tyle, że sprzed 9 lat. I wybuchła burza!

9 lat temu z moja Misiunią 😂😂😂❤️🤭😁ale miłość do jedzenia nam została 🤭🤭🤭😂😂❤️

– szanuje 😂😂👊🏻📍📍📍

– Co za buraki😂

– Hah, pamiętam to zdjęcie. To szok jak bardzo Kamila się zmieniła! 😍

– Jakie słodkie cukiereczki z Was 😍👌🏼😁❤️

Ta oto komentowali zamieszczoną fotkę fani Artura.

A co Wy o tym sądzicie?