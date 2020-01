Szokujące fakty na temat zdrowia Gienka Loski. Żona błaga o pomoc

Stan neurologiczny Gienka jest w dalszym ciągu bardzo poważny, dlatego artysta wymaga nieustającej kompleksowej, kosztownej opieki dla pacjenta leżącego – czytamy na profilu Polskiej Fundacji Muzycznej. Gienek Loska, który wczoraj skończył 45. lat od blisko 2 lat znajduje się w stanie śpiączki.

Wszyscy pamiętają go z niesamowitych występów w talent show “X Factor”. Muzyk z Białorusi wzruszał swoim głosem miliony Polaków. Dla Jury było wręcz jasne, że to on wygra program i dzięki temu zrobi wielką karierę w muzyce. Jego mentorem był Czesław Mozik. Niestety, zwycięstwo nie przyniosło oczekiwanego sukcesu. W maju 2018 roku podczas wizyty na Białorusi, doznał wylewu krwi do mózgu. Szybka operacja zakończyła się śpiączką.

Gienka odwiedzają regularnie masażyści, wolontariuszka Agnieszka jeździ z Polski na Białoruś z brakującymi lekami, odżywkami, ze wsparciem do Was – płytami, audiobookami. Na wszystko to Fundacja ma zebrane środki na kilka miesięcy wprzód, wysyłamy je regularnie na Białoruś, opłacamy też bezpośrednio wszystko co jest Gienie niezbędne – czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Polską Fundację Muzyczną, któa angażuje się w pomoc Gionkowi Losce.

Życząc Gienkowi szybkiego powrotu do zdrowia przypominamy, że istnieje możliwość finansowego wsparcia m.in. poprzez 1% podatku.

W imieniu Gienka bardzo dziękujemy za Waszą dotychczasową, nieocenioną pomoc i prosimy o dalsze wsparcie, bo potrzeby są duże, a rokowania niepewne. Wasz 1 % to byłby doskonały urodzinowy upominek dla zdrowia Gienka – przypomina fundacja.