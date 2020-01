Szokujące słowa Pawła Królikowskiego. “Chciałem popełnić samobójstwo…”

Życiowy dramat Pawła Królikowskiego, który obecnie przechodzi to nie jedyne problemy w życiu, które go spotkały. Gwiazda serialu “Ranczo” wielokrotnie znajdował się na życiowych zakrętach. Jak się okazuje, sytuacja była naprawdę poważna.

Wylądowałem we Wrocławiu, nie miałem pracy ani pomysłów na robotę. Trwało to chyba dwa lata. Kiedy w desperacji rozważałem możliwość występów jako święty Mikołaj, pomyślałem, że to już koniec. Na dodatek, w tym samym czasie, dopadła mnie infekcja, która spowodowała paraliż połowy twarzy. Wyglądałem jak ofiara nieudanego eksperymentu medycznego. Żadne antybiotyki nie działały, nic nie pomagało. Podjąłem wtedy dramatyczną decyzję, że jest już tak źle, że chyba ze sobą skończę. Nie żartuję, naprawdę chciałem się zabić – wspominał aktor w rozmowie z magazynem “Film”.

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że gdyby nie reżyser Jan Jakub Kolski to Królikowski pożegnał by się z życiem kilka lat temu. Aktor rozważał dokonanie samobójstwa.

Poszedłem do monopolowego i kupiłem litr wódki z myślą, że to już finał. W drodze do domu spotkałem Jaśka Kolskiego, który powiedział mi: “Cieszę się, że się spotykamy, od kilku dni nieustannie próbuję cię złapać, mam dla ciebie propozycję”. Pokazałem mu tę swoją sparaliżowaną gębę i powiedziałem: “Jaką propozycję? Zobacz jak wyglądam”. Kolski podumał chwilę, po czym powiedział: “Nie jest dobrze, ale połowę twarzy masz ok, to nakręcimy tylko lewy profil”. Pewnie do dzisiaj nie wie, że być może uratował mi wtedy życie – wyznał Królikowski.

Czy kiedykolwiek podejrzewalibyście Królikowskiego o takie zamiary?