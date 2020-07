Szokujące słowa polskiego aktora! Brutalnie zaatakował księży i Kościół

Dawid Ogrodnik lubi błyszczeć i wywoływać kontrowersje. Jednym z “najlepszych” sposobów, w ostatnim czasie, jest atakowanie Kościoła i duchowieństwa. Jak się okazuje, aktor postanowił dołączyć do grona agresorów.

33-letni aktor, według plotek, miał dostać propozycję zagrania księdza Kaczkowskiego. Tak odważna kreacja mogę być jednak niewypałem m.in. ze względu na teorie, które Ogrodnik głośno artykułuje. Jego atak na kościół jest wręcz niewiarygodny i obrzydliwy.

Im bardziej ksiądz jest oficjalnie homofobiczny, tym większe prawdopodobieństwo, że jest homoseksualny. Byłem świadkiem sytuacji, kiedy księża pod pretekstem urlopu wyjeżdżali na seksualne orgie do Niemiec – mówił aktor w rozmowie z magazynem “Uroda Życia”.

Kiedy trafiliśmy na przypadek księdza, który na terenie parafii umawiał się na seksualne sesje z uczniem liceum, od razu zgłosiliśmy to do kurii. Po pewnym czasie ten ksiądz został po cichu przeniesiony. Ksiądz, który sprawdzał, czy jestem chętny, też. I tak jest do dziś. Daleko nam do Hiszpanii, Irlandii czy USA, gdzie przypadki pedofilii się tropi, a Kościół w tym pomaga i oczyszcza się – dodał.