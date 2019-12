To będzie hit! Wieniawa nową gwiazdą FAME MMA?

To mógłby być wielki hit i miliony złotych zysku dla właścicieli FAME MMA. Julia Wieniawa właśnie pochwaliła się pierwszy w życiu treningiem bokserskim. Czy aktorka będzie chciała wejść do świata federacji freak fightów?

Powiedzieć, że Julia Wieniawa ma swoje 5 minut, to jakby nic nie powiedzieć. Aktorka jest wręcz rozrywana przez producentów filmowych i serialowych. To wymaga od niej ogromnej sprawności w każdej dziedzinie, również w sportach walki. Czasem bowiem zdarza się, że aktorki muszą odegrać scenę walki.

Czy Wieniawa faktycznie chciałaby zaryzykować i wystąpić w rosnącej w siłę federacji FAME MMA? Śmiemy wątpić. Choć zapewne organizatorzy zrobiliby wszystko, aby ściągnąć celebrytkę do siebie, to jednak młoda aktorka kompletnie nie pasuje do świata brutalnych, często wulgarnych pyskówek, które widzimy na konferencjach prasowych.

Trudno również wyobrazić sobie jakąkolwiek przeciwniczkę, z którą Julia Wieniawa mogłaby skrzyżować rękawice. Występujące dotąd w klatce FAME MMA zawodniczki to kobiety z dużo większą “masą”, nie mylić z masą mięśniową. Różnica często wynosiłaby zdecydowanie ponad 20 kg, a to w przypadku sportów walki, byłoby ogromną przewagą.

Tak czy siak, życzymy Julii Wieniawie wytrwałości w treningach.