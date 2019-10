To będzie prawdziwy HIT! Kobieta zażartuje z Janusza Korwin-Mikkego. Roast lidera Konfederacji już niebawem [VIDEO]

20 października o godz. 19.00 w Hulakula w Warszawie odbędzie się roast Janusza Korwin-Mikkego. Dziewięciu gości będzie żartować z polityka, który zasiądzie na honorowym miejscu. Tylko jedną z osób prawiących niewybredne żarty będzie kobieta – Dominika Tajner.

Król Internetu, lider Konfederacji, jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny politycznej – JKM – Janusz Korwin-Mikke, czy jak wolą jego zwolennicy: Jego Królewska Mość. Już 20 października, tydzień po wyborach parlamentarnych, polityk wraz z publicznością wysłucha żartów na swój temat. Będzie ostro!

Podczas roastów goście nie biorą jeńców – czy jeńca – w postaci gwiazdy wieczoru. Niemal wszystkie chwyty są dozwolone. Poziom złośliwości w żartach sięga zenitu. Janusz Korwin-Mikke jest więc idealnym celem. Polityk słynie z tego, że potrafi solidnie dolać oliwy do ognia swoimi wypowiedziami.

– Bawi mnie to, że będę jedyną kobietą na tym roastcie. Nie wiem właśnie, czy śmiać się, czy płakać, czy cieszyć się – przyznała Dominika Tajner.

Na scenie nie zabraknie znanych osób. Wśród nich znajdą się m.in.: Dominika Tajner, Bilguun Ariunbaatar, Krzysztof Skiba, Marek „AdBuster” Hoffmann, Mikołaj „Jaok” Janusz, Człowiek Warga, Maciej „Lobo” Linke, Jakub Poczęty, Juliusz Sipika, Paweł Reszela, Piotr Wojteczek.

Bilety na wydarzenie są obecnie sprzedawane w cenie 29 złotych, a co ciekawe roast będzie transmitowany również w Pay Per View. Do uczestnictwa w wydarzeniu zachęca sama Dominika Tajner.