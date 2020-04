To nie żart! Nagana z “Gogglebox” przewidział koronawirusa! Mówił o tym w 2019 roku! Jest lepszy od Nostradamusa?

To informacja, która wstrząśnie wszystkimi fanami programu “Gogglebox. Przed telewizorem”. Okazuje się, że jeden z uczestników, a dokładniej Nagana już rok temu przewidział koronawirusa! Zrobił to w trakcie programu na żywo “Mordownia Live”.

Chodź wydaje się to kompletnie niemożliwe, to jednak jest to prawda, a całość odnaleźć można w serwisie Youtube. Transmisja realizowana była dokładnie 21 stycznia 2019 roku. Wówczas to Damian Nagana wraz ze swoimi kolegami oraz zespołem Letni Chamski Podryw nadawali rozmowy za pośrednictwem serwisu Ome.TV. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie fakt, że właśnie w trakcie trwania transmisji Nagana wspominał, iż będąc w Dubaju zaraził się koronawirusem.

Fragment ten odnaleźć można na zapisie, od około 5 minuty.