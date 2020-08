Tomasz Karolak WYRZUCONY z IKEI. Ostra reakcja aktora

Tomasz Karolak został wyproszony ze sklepu IKEA. Oburzony aktor ostro skomentował sprawę w sieci.

Tomasz Karolak ostatnio wybrał się na zakupy do jednego ze sklepów sieci IKEA. Mimo to, że zgodnie z obowiązującym prawem zasłanianie ust i nosa w przestrzeni zamkniętej jest obowiązkowe, aktor nie nałożył maseczki, przez co został wyproszony. Brak maseczki Tomek wytłumaczył negatywnym wynikiem testu na koronawirus.

Na swojej instagramowej relacji aktor ostro skomentował sytuację.

Właśnie zostałem wyproszony ze sklepu IKEA dlatego, że nie zasłaniałem maseczką ust i nosa. Mimo że mam z badania krwi, że wszystko jest w porządku, bo egzystuję na planach filmowych. Chcieli wezwać policję, a to ja powinienem to zrobić, ponieważ bezpodstawnie usunięto mnie ze sklepu. A zakrywanie maseczką ust i nosa jest, jak wiadomo, sprzeczne z konstytucją i jest tylko zaleceniem. Poza tym jestem człowiekiem, który dba o własne zdrowie i chyba prędzej bym się od ochroniarza zaraził. Cały idiotyzm tej sytuacji polega na tym, że bezczelny ochroniarz przyczepia się do mnie i wyprasza mnie z kierowniczką ze sklepu, a wszyscy w restauracji IKEA kupują i jedzą bez maseczek – powiedział.