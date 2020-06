Tomasz Stockinger szczerze o operacji. Musiał żegnać się z bliskimi…

Tomasz Stockinger, serialowy Paweł Lubicz w “Klanie”, kilkanaście tygodni temu przeszedł skomplikowaną operację serca. Po raz pierwszy pojawił się przed kamerami i opowiedział, jak wygląda jego codzienne życie i mozolny powrót do zdrowia.

Stockinger był gościem programu “Dzień Dobry TVN”. Podczas wywiadu wrócił wspomnieniami do początku roku, kiedy jego stan zdrowia pogarszał się z każdym dniem. Było tak źle, że w lutym trafił na stół operacyjny.

Lekarze nie mieli dobrych wieści dla aktora. Ostrzegali, że może już nigdy nie wrócić do pełni zdrowia. Musieli przeprowadzić operację na otwartym sercu.

– Jestem dokładnie cztery miesiące po tej trudnej operacji (…) Dochodzę do siebie, ćwicząc, zgodnie z zaleceniami lekarzy, żeby ta cała aparatura sercowo-naczyniowo-oddechowa wróciła do początkowego stanu. Wszystko jest w porządku (…) Doszło do uszkodzenia zastawki mitralnej – jedna z zastawek w sercu. Mimo że czekałem na hasło “stop”, bo miałem wrażenie, że jestem w jakimś serialu – nie doczekałem się tej komendy. Naprawdę byłem w szpitalu, naprawdę byłem operowany. Operacja na otwartym sercu, trzeba było zoperować zastawkę, inaczej byśmy dzisiaj nie rozmawiali – wyznał w “Dzień dobry TVN” Tomasz Stockinger.

Pożegnanie Stockingera z bliskimi

65-letni Stockinger przyznał, że przed operacją pożegnał się z rodziną i bliskimi.

– Nikomu tego nie życzę, ale jest to też wzbogacenie, doświadczenie, które przewartościowuje wiele rzeczy. Kiedy patrzy się śmierci głęboko w oczy, trzeba to zaakceptować. Tu nie ma miejsca na negocjacje – dodał.

Stockinger wyraził także publicznie wdzięczność lekarzom, którzy uratowali mu życie. – Wyprowadzili mnie na prostą – nie kryje radości.

Choć walka o powrót do pełnej sprawności wciąż trwa, to Stockinger jest na najlepszej drodze, by ją osiągnąć. Na razie stosuje się ściśle do wytycznych lekarzy. Nie może się przemęczać, dlatego jego aktywnością fizyczną są codzienne, długie spacery.

Aktor przyznał też, że powoli myśli o powrocie na filmowy plan. Telefony już się rozdzwaniają.

