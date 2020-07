TVP Info kpi z Edyty Górniak. Chodzi o jej program polityczny

Edyta Górniak nie przestaje zaskakiwać swoim fanów. Ostatnio piosenkarka wyznała, że chciałaby wejść do polityki. Prezenterzy TVP Info postanowili skomentować jej wypowiedzi.

Edyta Górniak niedawno udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoich planach na przyszłość. Jak się okazało, piosenkarka chciałaby wejść do polityki, jednak nie końca jest pewna, czy jej wizerunek pasuje do tego.

Być może powinnam być głową państwa, nie ze względu na wiedzę, ale na dyplomację. Na początku się z tego śmiałam, ale jak zaczęły przychodzić coraz poważniej maile i powstawały mini-kampanie, trochę się przestraszyłam i postanowiłam się do tego odnieść na jednym z live’ów na moim Instagramie. Powiedziałam, że jest to dowód wielkiego zaufania społecznego, ale nie mogłabym tego zrobić. Po pierwsze dlatego, że kocham muzykę i tego nie mogłabym zrobić. Po drugie, ja lubię nosić “miniówy” i to by za bardzo nie pasowało w Pałacu Prezydenckim. – powiedziała podczas rozmowy z “Wirtualną Polską”.

Podczas rozmowy gwiazda zdradziła, że już szykuje swój program polityczny.

Przygotowuję cały program, troszkę takiego odświeżenia w podejściu do wielu aspektów. Myślę, że Polska na to zasługuje w podejściu do edukacji i przygotowaniu młodych ludzi do życia. Te systemy są moim zdaniem bardzo przestarzałe, więc należy wdrożyć subtelne, ale bardzo istotne zmiany. Jak już przygotuje w całości taki materiał, to będę się starała spotkać z ministrami, aby przedstawić swoje pomysły. – zdradziła.

Ostatnio prezenterzy programu “W tyle wizji” TVP Info postanowili skomentować pomysły gwiazdy.

Jak słyszę panią Górniak, to tak mnie “niesie”, że zapominam o bożym świecie – zaczął Krzysztof Feusette.

Prezenterzy wspomnieli m.in rzekomy romans artystki z Aleksandrem Kwaśniewskim oraz żartowali z wypowiedzi Edyty na temat szczepionek.

Mówiła, że Polskę trzeba odświeżyć. Od razu widzę szansę na sponsorów, którzy produkują różne odświeżacze w kostkach lub psikacze. (…) Program “Jestem kobietą” mógłby być dobry, gdyż kandydatka największej partii opozycyjnej też taki miała. “Jestem kobietą” plus “przytulmy się”. Kto nie chciałby się przytulić do pani Edyty Górniak? (…) Mogłaby mieć plakat “Silna Prezydent” albo “Prawdziwa Prezydent”. Dlaczego nie? – powiedział Rafał Ziemkiewicz.

Pani Edyto, proszę się nie przejmować hejterami. Ja jestem za pani kandydaturą. Co prawda wybory już są za zanim, więc może tym bardziej [jestem za]. – dodał.