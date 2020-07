Tyle nagości jeszcze nie było! Paula Tumala rozebrała się i apeluje w ważnej sprawie

View this post on Instagram

Cześć serduszka❗️ Długo zastanawiałam się nad tym zdjęciem, czy je wrzucić, tutaj. Jest kontrowersyjne, wiem o tym – ale o to mi właśnie chodziło, aby zwrócić Twoją uwagę. Przede wszystkim na jeden problem wśród kobiet, szczególnie mam ❤️ Jak wiele kobiet po ciąży, wstydzi się własnego ciała ? Ile kobiet zakrywa swoje niedoskonałości pod ubraniem? Jestem jedną z Was! Jako była modelka od zawsze krytykowałam się, za swój wygląd. Dzisiaj to ciało akceptuje, ale nadal się go wstydzę 😔. Mówię szczerze. Zastanawiam się często, czy kiedykolwiek byłam z siebie zadowolona? Ze swojego wyglądu? Ze swojego ciała ? Na dzień dzisiejszy, nie jest to dla mnie najważniejsze bo mam cudowną rodzinę, mam zdrowe uśmiechnięte córeczki, kochającego mężczyznę, ale mimo wszystko nadal z tyłu głowy jest pretensja do siebie samej… przecież mogę iść na siłownie, mogę zacząć ćwiczyć, ale po całym dniu i nie przespanej nocy nie mam na to siły i jedyne o czym wieczorem marzę, to o tym, aby położyć się spać 🤯 Ty też tak masz ? Jak jest u Was dziewczyny ? Czy tylko ja tak mam ? Dajcie znać co o tym myślicie ? #mama #ciąża #mojeciało #mybody