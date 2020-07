Urocza Youtuberka zachwycona Polską! ”Rodzina to świętość! Kochacie historię i tradycje” [WIDEO]

Helen Mazanova to młoda, pochodząca z Ukrainy youtuberka, która od blisko 5 lat mieszka w Opolu. W jednym z ostatnich filmów opowiadała, co sądzi o Polsce i Polakach. Jej wypowiedzi mogą zaskoczyć wielu widzów.

Polacy są bardzo serdecznym narodem. Minął już 5 rok, gdy mieszkam w Polsce. Codziennie przekonuję się, że Polacy to naród serdeczny, otarty – mówiła Helen, ewidentnie zachwycona tym, co spotkało ją w czasie życia w naszym kraju.

Choć Polacy są narodem, który sam o sobie mówi raczej w sposób negatywny, to jednak zdaniem popularnej youtuberki, wiele krajów w Europie ma nam czego zazdrościć.

Polacy są otwarci i tolerancyjni. Lubicie poznawać innych ludzi i co ważne, macie szacunek do innych kultur – mówiła Mazanova, wspominając zapewne swoje pierwsze chwile po przyjeździe do Opola, gdy jak sama mówiła, kompletnie nie rozumiała języka polskiego.

Co ciekawe, młoda kobieta jest również pozytywnie zaskoczona cechami o których sami często zapominamy. Jej zdaniem, to jeden z najpiękniejszych i najważniejszych cech wspólnych, wszystkich Polaków.

Dla Was rodzina to jest świętość. W chwili nieszczęścia potraficie się połączyć i obronić siebie. To jest wasza cecha narodowa – podkreśliła.

Jesteście narodem kochającym swoją trudną historię i wielowiekowe tradycje – dodała.