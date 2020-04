Viola Kołakowska postanowiła dość kontrowersyjnie wyrazić swoje zdanie na temat panującej obecnie epidemii koronawirusa i kwarantanny. Partnerka Tomasza Karolaka nakłania ludzi do wychodzenia z domu.

Podczas gdy wiele gwiazd próbuje przekonać nas do pozostania w domach i zachowania bezpieczeństwa, Viola Kołakowska ma inny pomysł. Na swoim instagramie dość odważnie zaczęła udostępniać relacje, w których namawia ludzi do wychodzenia i korzystania z ładnej pogody. Jej zdaniem siedzenie w domu może dość poważnie odbić się na naszej psychice.

„Chrońmy się wszyscy, nie tylko chorych i siebie przed chorobą, ale też degeneracją, przed brakiem możliwości życia. No bo to nie jest życie, umówmy się. I nie chcę słyszeć tekstów: „Tak ci źle, bo siedzisz w domu?”. Tak, ludziom jest źle. I nie chodzi o to, że tak jest nam super, bo siedzimy w domu i możemy oglądać telewizję. Nie na tym życie polega. Nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, o które trzeba dbać tak samo” – mówi na swoim instagramie.

Trzeba przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz gdy Kołakowska tak odważnie ogłasza swoje zdanie na temat wirusa. Niedawno udostępniła na swoim instagramie zdjęcie artykułu, w którym niemiecki lekarz i polityk Wolfgang Wodarg, mówi, że tak naprawdę nie ma żadnej pandemii, a umieramy ze stresu. Na zdjęciu dopisała komentarz „Obudźmy się wszyscy!”

Co więcej aktorka uważa, że nakaz kwarantanny i mandaty są naruszeniem praw obywateli. Wprowadziła również w użycie hashtag #wychodzezdomubyprzezyc.

„Przyszło dzisiaj do mnie coś takiego, żeby stworzyć inicjatywę z hasztagiem, “Wychodzę z domu, żeby przeżyć”. Myślę, że najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa i tego, żeby to wychodzenie i ten powrót do funkcjonowania był bezpieczny. Głównie trzeba zadbać o to, żeby starszych odseparować i im pomagać oraz tym, którzy mają upośledzoną odporność. Natomiast zacznijmy normalnie funkcjonować, bo będzie dramat. Będzie dramat dla wszystkich innych, których jest więcej.”

Wydaje się, że u aktorki pojawiły się już wspomniane przez nią „skutki uboczne”. Wy jednak nie dajcie się na to złapać i zostańcie w domach.