Wkurzony Michał Wiśniewski o “pandemii”: nagonka medialna trwa, masakra [WIDEO]

Michał Wiśniewski jaki jest – każdy widzi. Tym razem jednak nie będzie mowy o skandalach z jego udziałem. A o obowiązującej “pandemii” i jego zdaniu na ten temat.

Celebryta postanowił bowiem podzielić się swoimi przemyśleniami na temat działań polskiego rządu w sprawie koronawirusa. I sytuacji, w jakiej właśnie wszyscy się znaleźliśmy.

Oto wypowiedź wokalisty:

“Kładę się spać, bo jutro z samego rańća jedziemy do Świnoujścia. I to robi się bardzo ciekawe. Świnoujście na pewno się odbędzie. Wszyscy się strasznie boją chodzić na te koncerty, nagonka medialna trwa, masakra. Ale jak się powiedziało, “A” to się mówi “B”. Warto zagrać dla każdego, kto przyjdzie. Generalnie przygotowuje taki specjalny wpis, na który chciałbym was zaprosić, mam nadzieję, że w ciągu dwóch dni go nagram” – wyjaśnił Michał Wisniewski.

“Przede wszystkim trzeba trochę uświadomić, że na te 1000 osób, które dziennie umiera w Polsce, kilku umiera na koronę. Nie jestem żadnym ekspertem, nie jestem celebrytą, który będzie się wypowiadał. W ogóle nie jestem celebrytą, no ale nie jestem osobą powszechnie znaną, która będzie się wypowiadać na tematy bezpieczeństwa. Dostosowuję się, zgodnie z zaleceniami. Natomiast mega słabe jest to, że ci, co powinni, tego nie robią. Pamiętacie zresztą, jak było w kampanii, nie tylko z jednej strony, ale i z drugiej. Więc nie będę walił teraz tylko w PiS bo kampania u wszystkich wyglądała tak samo – można było robić, co się chce. Jedni wierzą, drudzy nie wierzą, ale jeżeli jest jakaś zasada, to się jej trzymamy” – stwierdził muzyk.

Myślę, że nikt nie policzył, ile jest ofiar, które nigdy nie były chore na koronę, nigdy nie były zarażone, ale dzięki temu wirusowi nie żyją (…) Mam nadzieje, że uda mi się opublikować po prostu, jak będę znał wszystkie szczegóły, kto zabił Adama Śledzianowskiego i pewnie tysiące innych. To się okaże. Miłego wieczoru Wam życzę, trzymajcie się cieplutko – dodał na koniec Michał Wiśniewski, nawiązując przy okazji do niedawnej śmierci swego bliskiego przyjaciela.