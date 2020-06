Wnuczka Leszka Millera przeszła zabieg zmniejszenia piersi. “Nie mogę się doczekać, aż wrócę do wszystkich aktywności fizycznych” [FOTO]

Wnuczka Leszka Millera, Monika Miller, poinformowała na Instagramie o tym, że przeszła zabieg zmniejszenia piersi. Ten był niezbędny ze względu na problemy zdrowotne gwiazdy.

Zazwyczaj gwiazdy decydują się na krok w drugą stronę. Jednak nie ona. Monika Miller za pośrednictwem Instagrama poinformowała o tym, że przeszła zabieg zmniejszenia piersi.

– Obiecałam wam wyjaśnienie. No więc I feel like an abc, cuz in one night I went from F to C – napisała, zamieszczając przy okazji swoje nowe zdjęcie.

W rozmowie z portalem plotek.pl Monika Miller wyjaśniła, że zabieg był konieczny ze względu na problemy zdrowotne.

– Na zabieg zdecydowałam się głównie dlatego, iż miałam już pogłębioną dyskopatię kręgów międzypiersiowych oraz odczuwałam dokuczliwy ból pleców. Po “Tańcu z gwiazdami” ból bardzo się nasilił i żadne masaże ani rehabilitacja nie pomagały – zdradziła.

– Od razu po przebudzeniu poczułam, jakby ktoś zdjął ze mnie pięć kilogramów. Jestem bardzo zadowolona z wyniku operacji i nie mogę się doczekać, aż wrócę do wszystkich aktywności fizycznych – dodała.