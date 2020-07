Wstrząsające wyznanie Maryli Rodowicz. Przeżyła prawdziwe piekło!

Maryla Rodowicz przeżyła w życiu naprawdę sporo. Gwiazda opowiedziała jednak wstrząsającą historię. Na początku nic nie zapowiadało takiego rozwoju wydarzeń. Artystka ostrzega teraz wszystkie młode dziewczyny.

Maryla Rodowicz nigdy nie ukrywała, że lubi przygody. Jednak to co przeżyła podczas jednej z nich mrozi krew w żyłach. Piosenkarka opowiedziała, że podczas podróży autostopem próbowano ją zgwałcić.

W rozmowie z “Super Expressem” gwiazda polskiej sceny muzycznej opowiedziała o zagranicznych wakacjach z Agnieszką Osiecką. Pewnego dnia artystki postanowiły wrócić do hotelu złapaną okazją. Jednak szybko pożałowały tego pomysłu.

– To było w naszej Bułgarii. Naszej, bo byłyśmy wtedy na wczasach z Orbisem. W nocy wracałyśmy z Warny od znajomych do Słonecznego Brzegu złapaną okazją. I to był zły pomysł. Kierowca nagle skręcił do lasu. Wpadłyśmy w panikę – wspominała gwiazda.

Jak się okazało, kierowca miał wobec nich nikczemne zamiary. – Chciał nas wywieźć celem gwałtu. Agnieszka siedziała z przodu. Dobierał się do niej – mówiła Rodowicz.

Kobiety jednak znalazły sposób, żeby uciec oprawcy. – Namawiałyśmy go, że lepiej będzie w hotelu. Zgodził się pojechać. Jak stanął na parkingu, uciekłyśmy galopem – relacjonowała.

Teraz gwiazda przestrzega młode kobiety. – Dziewczyny, uważajcie na siebie, podróżujcie bezpiecznie – zaapelowała.