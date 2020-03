Wzruszające nekrologi Pawła Królikowskiego. Aktora żegnają bliscy i przyjaciele

Wzruszające nekrologi Pawła Królikowskiego. Zmarłego przed kilkoma dniami aktora żegnają bliscy i przyjaciele. Pogrzeb aktora odbędzie się 5 marca.

Wzruszające nekrologi Pawła Królikowskiego pojawiły się w wielu mediach. Wiele osób pragnie bowiem upamiętnić znanego aktora.

„Z ogromnym żalem żegnamy Pawła Królikowskiego, wybitnego Aktora i wspaniałego Kolegę z planów filmowych. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy współczucia i przekazujemy słowa wsparcia. Producent Tadeusz Lampka, scenarzyści, koleżanki i koledzy z M jak miłość, Na dobre i na złe, W rytmie serca“.

„Pani Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej oraz Pani Julii Królikowskiej słowa wsparcia i wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Męża i Taty składają realizatorzy serialu Klan Myślami i sercem jesteśmy z Wami i Waszą Rodziną”.

„Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego aktora filmowego, telewizyjnego i teatralnego, którego będziemy pamiętali również z występów w naszym teatrze, prezesa Związku Artystów Scen Polskich. Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. Wojciech Kępczyński wraz z Zespołem Teatru Muzycznego ROMA”.

„Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pawła Królikowskiego. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają przyjaciele z serialu Ojciec Mateusz” – to tylko kilka nekrologów, które pojawiły się w “Gazecie Wyborczej”.

Co więcej, w ratuszu rodzinnego miasta Królikowskiego, w Zduńskiej Woli, wyłożono księgę kondolencyjną. Do dnia pogrzebu aktora będzie się można do niej wpisywać od godziny 10.30 do 20.00.