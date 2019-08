Zdrada po nowoczesnemu. Miley Cyrus przyłapana przez partnera z kochanką

Jak widać sodomickie zwyczaje stają się niestety coraz popularniejsze. Teraz celebrytki nie mają już kochanków, to byłoby zbyt staromodne. Teraz w modzie są kobiety, które wybierają kochanki.

Nie jest to jednak kwestia homoseksualnych skłonności. Przyłapana przez partnera została Miley Cyrus, której zdjęcia z kochanką wypłynęły do sieci.

Wynika to z tego, że całkiem niedawno Miley Cyrus, podobnie jak cały chór gwiazd Hollywood, wyznała że jest panseksualna. A co to oznacza?

Dla osób o orientacji panseksualnej płeć partnera nie ma znaczenia. Wydaje się, że to taka bardziej postępowa wersja biseksualizmu, bo nie zakłada istnienia “jedynie” dwóch płci.

Postępowe media piszą o tym, że romans Miley Cyrus z kochanką jest jedynie przelotny i wakacyjny, a więc…nie oznacza rozwodu z Liamem Hemsworthem, który jest mężem Cyrus.

Jednak plotkarskie magazyny zza oceanu donoszą, że Liam jest zrozpaczony. – Ma złamane serce i był niemile zaskoczony zdjęciami paparazzi – czytamy w “Page Six”.

W spekulacjach o ewentualnym rozwodzie pojawiają się dwie wersje wydarzeń. Według zwolenników Miley ta utonęła w objęciach kochanki, ze względu na uzależnienie Liama od alkoholu.

Z kolei sympatycy mężczyzny uważają, że to jedynie wymówka mająca usprawiedliwić zdradę. – To tylko kolejna próba odwrócenia uwagi od niewierności Cyrus i jej niestosownych publicznych zachowań – mówią na łamach “Daily Mail”.