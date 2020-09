Zdrowotne problemy Dody? Fani piosenkarki mocno zaniepokojeni

Dorota Rabczewska-Stępień udała się do warszawskiej kliniki celem zrobienia badań. Jak się okazuje, piosenkarka wybrała renomowany ośrodek, w którym leczą się m.in. Michał Piróg, Ola Ciupa, Tomasz Ciachorowski. Wyniki badań artystki wywołały zamieszanie. Doda nie może sobie pozwolić na zaniedbanie.

Doda już na początku swojej kariery muzycznej, opowiadała fanom o zamiłowaniu do sportu. Nic dziwnego, skoro gwiazda jest córką olimpijskiego reprezentanta Polski w podnoszeniu ciężarów. Rabczewska nie poszła jednak do końca w ślady ojca. Od najmłodszych lat biegała i trenowała skok w dal. Jej także udało się odnieść sukces, choć zawsze kochała śpiewać i to z tym wiązała swoją przyszłość.

Ostatnimi czasy stała się mniej aktywna zawodowo, jak twierdziła, ze względu na chorobę w rodzinie. Bliscy są dla niej najważniejsi, co podkreśla w każdym wywiadzie.

Fani zaczęli się niepokoić także stanem zdrowia samej artystki. Jak się jednak okazuje, jest ona w świetnej formie i jak sama przyznała podczas Flesz Fashion Night, udało jej się w końcu wrócić do idealnego stanu.

Wyniki badań laureatki Bursztynowego Słowika prezentują się zadowalająco. Przy wzroście 168 cm, Rabczewska-Stępień waży 53,1 kg, z czego prawie 76% to same mięśnie. Nie jest to może forma olimpijska, ale dość imponująca. Zwłaszcza, że Doda ostatnio oznajmiła, iż od 2 lat nie pojawiła się na siłowni.