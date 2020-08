Zenek Martyniuk bije rekordy popularności. “Król disco-polo” znów jest numerem jeden

– Efektywne dotarcie do klientów w branży retailowej, szczególnie elektroniki użytkowej, wymaga niestandardowych środków, tym bardziej jeśli równolegle toczy się kampania wyborcza – mówi Ewelina Piątek z MediaMarkt. To z tego powodu popularny brand zaangażował do letniej kampanii Zenka Martyniuka, który zachęca klientów do zakupów w rytm melodii swojego największego hitu.

Akcja z gwiazdorem disco polo wzbudza duże emocje, ale dzięki temu już stała się najbardziej popularną z dotychczasowych kampanii sieci. W ciągu tygodnia od premiery przyciągnęła 2,5 mln unikalnych użytkowników.

– Branża retail, szczególnie w segmencie elektroniki użytkowej, jest bardzo trudna. Klient otrzymuje ogromne ilości informacji i ofert, więc chodzi o to, żeby umieć wyróżnić się na tle konkurencji. Nasza marka robi to od ponad 20 lat – intrygujemy klientów, nie opowiadamy tylko o cechach i cenie produktu, ale też pokazujemy im interesujące, inspirujące i prowokujące reklamy – mówi agencji Newseria Biznes Ewelina Piątek, manager ds. marketingu w MediaMarkt.

– Teraz przyszła pora na Zenka Martyniuka i to również jest kampania prowokująca, ale też wesoła, optymistyczna. Po raz kolejny spolaryzuje trochę nasze społeczeństwo – mówi ekspertka. – Byliśmy w okresie przedwyborczym, więc dotarcie do klientów podczas burzy informacyjnej związanej z wyborami było bardzo trudne. Wykorzystanie Zenka Martyniuka przyniosło nam ogromną oglądalność. W ciągu tygodnia osiągnęliśmy około 2,5 mln unikalnych użytkowników. Nigdy nam się to nie udało.

„Król disco polo” został twarzą najnowszej kampanii „Lato z Zenkiem w MediaMarkt”, która wystartowała ponad dwa tygodnie temu. Otworzył ją film teaserowy w mediach społecznościowych, w którym piosenkarz zachęca klientów do zakupów w rytm melodii swojego popularnego hitu „Przez twe oczy zielone”. W kolejnych spotach reklamowych wcieli się w rolę doradcy, który – w muzycznej oprawie – pomaga klientom w wyborze urządzeń i usług z oferty Media Markt.

– Oczywiście pojawiają się też głosy nieprzychylne. Byłoby naiwnością sądzić, że kiedykolwiek powstanie kampania, która spodoba się wszystkim. To by oznaczało, że jest po prostu miałka i nie zwraca uwagi klientów – podkreśla Ewelina Piątek. – Co ciekawe, ludzie, którzy pisali negatywne komentarze, już po chwili dostawali odpowiedź, ale nie od nas, od fanów Zenka, rozpoczynały się dyskusje i wzajemne przekonywanie. Czy to jest dobre, czy złe – nie wiem, ale pokazuje ogromne zaangażowanie.

Na współpracę z gwiazdorem marka zdecydowała się nie tylko ze względu na jego rozpoznawalność i ogromną popularność. Pod uwagę wzięto też ogólną sympatię, jaką cieszy się w Polsce, autentyczność na scenie oraz poza nią.

– Zenek Martyniuk to z pewnością postać niezwykła. To nie jest po prostu gwiazda disco polo, ale człowiek, który całe życie robi z pasją to, co kocha. A wśród naszych klientów również są pasjonaci, np. kina czy muzyki, którzy wykorzystują różne technologie do realizacji tych pasji. Dlatego Zenek tak dobrze pasuje do naszego brandu – tłumaczy manager ds. marketingu w MediaMarkt.

– Bardzo się cieszę, że sieć zaprosiła mnie do współpracy, tym bardziej że jestem stałym klientem i członkiem klubu MediaMarkt – mówi Zenek Martyniuk. – Moja rola w promowaniu marki polega na nagraniu reklamy promującej sieć sklepów MediaMarkt i oczywiście spotkaniach z fanami w całej Polsce, w 10 miastach – nie tylko największych, ale także mniejszych.

Angażując gwiazdora disco polo, firma liczy nie tylko na korzyści wizerunkowe, ale i wymierny efekt biznesowy. Dlatego w ramach kampanii „Lato z Zenkiem w MediaMarkt” przygotowała też liczne akcje promocyjne w sklepach stacjonarnych i online, które będzie promować piosenkarz. Jego rolą będzie również popularyzowanie nowinek technologicznych dostępnych w asortymencie sieci.

– Branża muzyczna interesuje się różnego rodzaju nowinkami technologicznymi. Zarówno mi, kolegom z branży, jak i fanom wszystkie te technologiczne nowości są bliskie – podkreśla Zenek Martyniuk.

Na kampanię z jego udziałem składają się działania w internecie i social mediach, spoty radiowe i TV. Za całościową koncepcję i realizację nowej kampanii w radiu i telewizji odpowiada agencja Heart & Brain, za produkcję spotów – dom produkcyjny IDEAL.