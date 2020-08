Zenek Martyniuk dementuje plotki o zakończeniu współpracy z TVP: “Ja to jestem ja, a syn to jest syn”

Wybryki Daniela Martyniuka naraziły ojca na kłopoty w pracy? Zenek Martyniuk dementuje plotki o zerwaniu współpracy z TVP.

Wokół syna Zenka Martyniuka zrobiło się głośno, gdy ten w 2018 roku poślubił 19-letnią Ewelinę. Właśnie wtedy zaczęły się pierwsze problemy: kłótnie, wzajemne oskarżenia oraz problemy z narkotykami.

Mimo to, że Zenek ma sporo kłopotów z synem, po ostatnim jego areszcie myślał, że się zmieni. Niestety, to jeszcze nie koniec problemów. Niedawno Daniel w swoich social media nawoływał obserwatorów do obalenia rządu! W mediach od razu pojawiły się plotki, że takie zachowania syna gwiazdora może niekorzystnie wpłynąć na współpracę Zenka z TVP.

Podczas rozmowy z “Plotkiem.pl” Zenon zdementował doniesienia:

Ja nie czytam takich plotek, więc nie wiem, o co chodzi, ale nikt w tej sprawie się ze mną nie kontaktował. O żadnym zerwaniu współpracy nie ma mowy. Ja to jestem ja, a syn to jest syn. Dzwonił do mnie organizator koncertu w TVP, bo w niedzielę gramy zakończenie lata i wszystko się odbędzie zgodnie z planem – powiedział gwiazdor disco polo.