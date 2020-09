Zenek Martyniuk jest ZAŁAMANY zachowaniem synem: “Nie wiem, co dzieje się z tym chłopakiem”

Zenek Martyniuk ma sporo kłopotów z synem. Po ostatnim areszcie Daniela myślał, że się zmieni. Niestety, to jeszcze nie koniec problemów. Gwiazdor nie wie, jak poradzić z synem.

Wokół syna Zenka Martyniuka zrobiło się głośno, gdy ten w 2018 roku poślubił 19-letnią Ewelinę. Właśnie wtedy zaczęły się pierwsze problemy: kłótnie, wzajemne oskarżenia oraz problemy z narkotykami.

Zenek długo miał nadzieję, że w ich domu będzie spokój. Niestety syn gwiazdora miał kolejne kłopoty. Jak się okazało, żona Daniela też nie wytrzymała i złożyła papiery rozwodowe do sądu w Białymstoku.

Mimo to, że Ewelina wciąż jest żoną Daniela, syn gwiazdora potajemnie spotyka się z byłą dziewczyną.

Żona odwiozła go na pociąg, bo miał jechać do szkoły w Gdyni. Ale wylądował w Warszawie u byłej kochanki – zdradził Zenon w rozmowie z “Twoim Imperium”.

Takie zachowanie na pewno nie spodoba się Danucie i Zenkowi, którzy od dawna starają się, aby syn naprawił relację ze swoją żoną. Gwiazdor disco polo wyznał, że ma już dosyć takiego zachowania syna.

Prawda jest taka, że Daniel nas w ogóle nie słucha. Rozmawialiśmy o odpowiedzialności i obowiązkach, szczególnie tych, jakie ma wobec swojej córki Laury. Niestety, niczego to nie zmieniło. Nie wiem, co dzieje się z tym chłopakiem. Daniel czasem wypije o jednego drinka za dużo, telefonuje do ludzi i ich obraża. Nie rozumiem też, dlaczego nagrywa i wrzuca do sieci filmy, które mu szkodzą. Szczerze mówiąc, nie wiem co z nim zrobić – powiedział.