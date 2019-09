Zenon Martyniuk: król disco polo zaatakowany. Wokalista nie odpuści i idzie do sądu

Kto nie zna Zenka, ten nie wie, co to disco-polo. Król polskiej muzyki rozrywkowej może się nawet poszczycić własnym muralem w Białymstoku. Choć jego wykonaniu, daleko do perfekcji, sam fakt zdobienia bloku mieszkalnego, robi wrażenie. Od jakiegoś czasu ktoś czyha na wokalistę.

Nie każdy musi przepadać za tego rodzaju muzyką, niemniej jednak ataki to zdecydowana przesada. Wielokrotnie próbowano się włamać i tym samym przeszkodzić artyście w rozwijaniu talentu. Zenon Martyniuk wypowiedział się na ten temat publicznie.

Oficjalnie wiadomo, że witryna internetowa zespolakcent.pl aktualnie stała się “twierdzą” do zdobycia przez hackerów. Lider grupy odgraża się przestępcom, że zawiadomi policję. Dodał, że aktualnie wprowadzono specjalistyczne zabezpieczenia strony.

Martyniuk żartuje sobie z hackera, że chyba nie do końca radzi sobie w branży, gdyż dwa razy próbował przejąć stronę z tego samego IP!