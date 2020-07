Znany polski muzyk oskarżony o gwałty i molestowanie! Szokujące wyznania: “Miałam wtedy 14 lat…”

Znany polski muzyk jazzowy, współtwórca programów dla dzieci dopuszczał się molestowania i gwałtów! Ofiary przerwały milczenie, a prokuratura już rozpoczęła postępowanie prawne.

Czas powiedzieć prawdę. Miałam wtedy 14 lat. To była jeszcze szkoła podstawowa. Śpiewałam w chórze. Krzysztof S. do mnie podszedł. Zapytał, jak się nazywam, gdzie mieszkam. Gdy powiedziałam, że w domu dziecka, odparł, że ma w domu starą koszulę i może mi dać. Zaczął mnie odwiedzać w domu dziecka, zabierał do swojego domu, na wyjazdy. Mam dzisiaj ponad 40 lat, a wydaje mi się, że to było wczoraj – mówiła w rozmowie z WP jedna z ofiar.

W sprawie chodzi o Krzysztofa S., słynnego muzyka jazzowego który m.in. zajmował się współtworzeniem programów dla dzieci “Tęczowy Music Quiz” oraz “Co jest grane”. Według prokuratury, przed laty miał dopuszczać się molestowania i gwałtów na nastolatkach.

Zabierał mnie do domu, robił to w samochodzie, na wyjazdach. Miał małe mieszkanie w pobliżu Sejmu, tam też to robił. Mówiłam mu, że jestem dzieckiem, a on na to: nie jesteś dzieckiem, bo miałaś trudne życie, jesteś bardziej dojrzała niż twoje koleżanki – wyznaje ofiara.

Przypomnijmy, że sprawa wyszła na jaw ponad półtora roku temu, kiedy dwie kobiety zgłosiły się do organów ścigania, twierdząc, że mając ok. 15 lat, zostały skrzywdzone przez Krzysztofa S.

Sam Krzysztof S. odniósł się do zarzutów w oświadczeniu. Jak można się domyślać, wszystkiemu zaprzeczył.

Wszystkie pojawiające się na mój temat “rewelacje” oparte są na pomówieniach jednej osoby, której personaliów nie ujawnię, nie chcąc jej zaszkodzić. Jest to osoba znana mi i mojej rodzinie od przeszło 20 lat i przez większość tego czasu pozostająca z nami w bliskich stosunkach. Niestety, w ubiegłym roku osoba ta poprosiła mnie o przekazanie jej dużej kwoty pieniędzy, które miały posłużyć jej ułożeniu sobie życia. Nie będąc w stanie spełnić tej prośby, ale też mając poczucie nadużycia naszej przyjaźni – odmówiłem. Wówczas, było to w czerwcu ubiegłego roku, zerwała kontakty z nami i skierowała przeciwko mnie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – stwierdził.