Żona Piotra Kraśki zazdrosna o Edytę Górniak? Te słowa mówią wszystko!

Piotr Kraśko od lat jest bardzo popularnym i cieszącym się dużą sympatią telewidzów dziennikarzem. Od jakiegoś czasu w parze z Kingą Rusin prowadzi program „Dzień Dobry TVN”. Raz na jakiś czas w „śniadaniówce”, jako gość specjalny, zasiada na kanapie Edyta Górniak.

Nie jest tajemnicą, że wiele lat temu Edytę i Piotra łączyło gorące uczucie. Para kilka razy się schodziła i rozchodziła, a gdy rozstali się ostatecznie, Kraśko poznał Karolinę Ferenstein. Kobieta wkrótce została jego żoną. Para doczekała się trójki dzieci, które wspólnie wychowują.

Choć państwo Kraśko są ze sobą bardzo szczęśliwi, to wygląda jednak na to, że Karolinie nie podobają się stosunkowo częste wizyty Górniak w programie prowadzonym przez jej męża. Dała to dość mocno do zrozumienia, gdy Piotr opublikował zdjęcie w towarzystwie piosenkarki i dwóch pozostałych koleżanek.

Żona stanowczo przypomniała dziennikarzowi, że w domu czekają na niego obowiązki męża i ojca. “W domu pranie jest i prasowanie! Koleżanki do pomocy też możesz zaprosić. Jest co robić przy trójce dzieci!” – napisała pod zdjęciem.

Nie wiadomo, czy Karolina swoją zazdrość okazuje od początku, kiedy Edyta pojawia się w programie, czy może dopiero od chwili, kiedy Górniak na oczach milionów polaków, zaczęła niewinnie kokietować Kraśkę, stwierdzając, że o szczegółach programu, w którym brała udział, może mu opowiedzieć, jak wybierze się z nią na herbatę.