Życiowy dramat Hanny Lis! Ta choroba niszczy jej życie. Nie może używać kosmetyków

Dzisiaj trudne słowo na „R", jak rosacea. Lub na „T", jak trądzik różowaty- to mniej „sexy" nazwa problemu, z jakim zmagają się miliony kobiet na świecie, w tym ja. Ma niewiele wspólnego z trądzikiem, bo powstaje na tle zaburzeń krążenia w naczyniach krwionośnych skóry, często na skutek chorób autoimmunologicznych. Dotyka przede wszystkim nas „obdarzonych" bardzo wrażliwą skórą. Pieczenie, swędzenie, rumień, popękane naczynka, grudki. Znacie to? Ja tak. Przez lata było w miarę ok, pod kontrolą, ale w ostatnich miesiącach zaczęły się schody. Stres i zmęczenie zrobiły swoje. Pani doktor dermatolog przepisała metronidazol i zakazała używać większości kosmetyków😭. Musiałam od nowa nauczyć się dbać o swoją skórę, pielęgnować ją uważnie i z czułością. W sukurs przyszedł sklep internetowy @topestetic i jego specjaliści, którzy doradzili mi, jak postępować. Koniec z intensywnymi peelingami i mocnym złuszczaniem, to szkodzi i podrażnia. Zamiast tego linia odpowiednio dobranych kosmeceutyków @phformula, polegająca na dermatologicznym resurfacingu, czyli przebudowie skóry od podstaw zamiast jej ciągłego uszkadzania. Zawarte w pH Formula kwas laktobionowy, retinol i azeloglicyna (w odpowiednich dla rosacei dawkach) wzmacniają ścianki naczyń krwionośnych i działają przeciwzapalnie. Mocznik i wit. B5 dodatkowo nawilżają i zmiękczają skórę. Piszę o szczegółach, bo wiem jak ważne są dla nas, „różowych". Po 2 tygodniach z EXFO Cleanse (delikatny preparat oczyszczający) oraz CR Recovery (koncentrat łagodzący na wieczór) i E.Y.E. Recovery (nawilżający krem pod oczy), mogę spokojnie powiedzieć: to działa! 🍀Jeśli chcecie spróbować, mam dla Was 15% rabatu na kosmetyki pH Formula w sklepie @topestetic z kodem HANNA0919 , ważnym aż przez tydzień, od 14-21.09.2019. No more pink! 💪🏼🍀 Czekam na Wasze opinie ❤ . . . #topestetic #topesteticpolska #pielegnacjatwarzy #phformula #konsultacja #kosmetolog #uroda #beautysecret #skincareaddict #skleponline