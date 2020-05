Życiowy dramat Krzysztofa Krawczyka! Przeszedł kolejną operację

Krzysztof Krawczyk przeszedł kolejną operację. Agent gwiazdora szuka zastępcy. Fani są zaniepokojeni!

Niedawno wyszło na jaw, że Krzysztof Krawczyk przeszedł kolejną operację stawu biodrowego. Niedawno agent piosenkarza za pośrednictwem Facebooka oświadczył, że szuka jego zastępcy. Fani wokalisty martwią się o jego stan zdrowia i dalszą karierę Krzysztofa.

Podczas rozmowy z tygodnikiem “Twoje Imperium” Krawczyk wyznał, że przez pandemie koronawirusa nie może kontynuować rehabilitacji. Nic więc dziwnego, że gwiazdor wciąż nie może wrócić do pełnej sprawności. Krzysztof też zdradził, skąd czerpie siłę.

“Jesteśmy dla nich, a oni dla nas są” – jak napisał Andrzej Kosmala w tekście do mojej piosenki. Jeśli chodzi o to, skąd czerpię siłę, to muszę wskazać także na moje bezpośrednie zaplecze zawodowo-życiowe, czyli żonę Ewunię i menedżera Andrzeja Kosmalę, czyli “drugiego Krawczyka” – powiedział.

Wokalista też wyjaśnił, dlaczego jego agent szuka zastępcy.

Obecnie prowadzi pertraktacje na temat dwóch filmów o mnie: dokumentalnego i fabularnego. No i musicalu w teatrze muzycznym. Moje bujne życie i moje przeboje to przecież gotowy materiał do takich projektów, modnych teraz w świecie filmu. – tłumaczy piosenkarz.