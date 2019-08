Adam Kownacki został ojcem! “Baby Face” nadał dziecku imię na cześć dziadka

Najlepszy aktualnie polski bokser wagi ciężkiej Adam Kownacki został ojcem. W nocy z niedzieli na poniedziałek w Stanach Zjednoczonych na świat przyszedł syn Kazimierz.

Termin porodu wyznaczony był na 29 sierpnia, ale żona Justyna urodziła kilka dni wcześniej. Szczęśliwi rodzice nadali imię dziecku na cześć dziadka boksera.

Radosną nowiną Kownacki podzielił się ze światem na Instagramie, gdzie zamieścił zdjęcie żony z noworodkiem. Gratulacje płyną z całego, nie tylko bokserskiego, świata.

A post shared by Adam Kownacki (@akbabyface) on Aug 25, 2019 at 6:30pm PDT

View this post on Instagram

Adam Kownacki jest niepokonany na zawodowym ringu. Dotychczas odniósł 20 zwycięstw w królewskiej kategorii wagowej, z czego 15 walk zakończył przed czasem.

Na początku sierpnia, w swoim najważniejszym z dotychczasowych sprawdzianów, pokonał jednogłośnie na punkty Chrisa Arreolę. Teraz jest jednym z głównych kandydatów do stoczenia walki o mistrzostwo świata organizacji WBC. Króluje w niej od 2015 roku Deontay Wilder.

Po sukcesach sportowych przyszedł czas na sukcesy w życiu prywatnym.

– Gratulacje dla polskiej gwiazdy, niepokonanego pretendenta w wadze ciężkiej Adama Kownackiego. “Baby Face” został szczęśliwym tatą syna Kazimierza “Kaz” Kownackiego – napisał na swoim koncie organizator gal bokserskich Premier Boxing Champions.

Congrats to Polish star and unbeaten Heavyweight Contender @AKbabyface on the birth of his son, Kazimierz “Kaz” Kownacki! #TeamKownacki 🇵🇱 pic.twitter.com/dDle4TTNpL

— PBC (@premierboxing) August 26, 2019