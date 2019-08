Afera w “The Voice Senior”! Maryla Rodowicz mocno się wkurzyła. “Robi się ze mnie chytrą babę z Radomia”

W ramówce TVP pojawiło się ostatnio sporo programów, które odniosły komercyjny sukces. Najlepszym tego przykładem jest “Sanatorium miłości”, którego bohaterami byli seniorzy. Teraz władze TVP postanowiły pójść za ciosem i przygotować talent show dla seniorów. Jedną z jego jurorek miała być Maryla Rodowicz.

Tego typu informacje pojawiły się jakiś czas temu w mediach. Maryla Rodowicz miała dołączyć m.in. do Alicji Majewskiej. Jednakże Rodowicz miała zażądać bajońskiej sumy za swój udział w programie, po czym producent nie zdecydował się na współpracę z nią.

Gwiazda uznała, że plotki te są dla niej krzywdzące i postanowiła je zdementować na Facebooku, gdzie zamieściła oświadczenie.

– Oświadczenie dotyczy moich rzekomych negocjacji z TVP, w związku z jurorowaniem w programie “Voice of Senior”. “Fakt” podaje (z dnia 22.07), że zażądałam astronomicznej kwoty 400 tys. plus ogromnej kwoty na kostiumy. Otóż są to nieprawdziwe informacje – napisała.

– Po pierwsze nikt ze mną nie negocjował, owszem, pani z produkcji rozmawiała wstępnie z moim menadżerem, po drugie nic się w tym artykule nie zgadza. Robi się ze mnie chytrą babę z Radomia. Nie pozwolę na takie oczernianie, poza tym wydawało mi się, że firma Rochstar jest firmą poważną i nie powinna sobie pozwalać na ujawnianie mediom szczegółów negocjacji. Zresztą żadnych negocjacji nie było, owszem wspominano, że mnie zaproszą na rozmowy, tyle że do nich nie doszło – kontynuowała Rodowicz.

Źródło: Facebook