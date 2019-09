Anna Maria Wesołowska po poważnej operacji mózgu! Internauci zadrwili, myśląc, że to błąd chirurga plastycznego. Sędzia załamana

Po długiej przerwie powraca hit TVN-u “Sędzia Anna Maria Wesołowska”. Jak wyznała Wesołowska w programie “Dzień dobry TVN”, jej długa nieobecność na antenie nie była podyktowana słabą frekwencją przed telewizorami. Wręcz przeciwnie – oglądalność była znakomita, a fani nie przestawali zadawać pytań.

Anna Maria Wesołowska oficjalnie przyznała się do swojej choroby. Kobieta zmagała się z nią ponad rok. Walka zakończyła się bardzo poważną i ryzykowną operacją mózgu. Było duże prawdopodobieństwo, że nie zobaczymy jej już na szklanym ekranie.

Media nie rozpisywały się na ten temat, bowiem stan zdrowia kobiety nie był podany do wiadomości opinii publicznej. Jednak Wesołowska wraca do gry. Z trudem opowiedziała o dramacie, jakiego doświadczyła.

Po dodaniu zdjęcia na swoim profilu sędzia musiała się zmierzyć z falą negatywnych komentarzy na temat jej wyglądu. Takie zachowanie internautów nie dodawało otuchy, wręcz przeciwnie. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN-u ze łzami w oczach podniosła ten temat.

– Pod zdjęciem, gdzie mam jedno oko większe, drugie mniejsze, po poważnej operacji mózgu, jest wpis: “chirurg plastyk się nie popisał”. To nie chirurg plastyk, bo przecież miałam poważną operację onkologiczną. Mogę podziękować panu profesorowi, który uratował mi życie. To, że część twarzy jest trochę inna, bo lekko sparaliżowana, czy to ma znaczenie? No pewnie, że zostało, trochę wygolonej głowy. Ale ja żyję, ja mówię, myślę – mówiła sędzia.

Dzięki ogromnemu szczęściu i talentowi lekarzy, Anna Maria Wesołowska ponownie pojawi się na ekranie. Już niebawem będziemy mogli podziwiać jej prawnicze zacięcie w nowym sezonie popularnego programu na antenie telewizji TVN.