Anna Mucha i jej nagie pośladki. Celebrytka świeci tyłkiem w reklamie pościeli, a Małgorzata Socha zachwyca się koleżanką! [FOTO]

View this post on Instagram

Słowo na niedziele …! z @la_millou się nie wyrasta !!! 🤪 robią tez pościele dla dorosłych! I jakbyś nie zauważyła, (zauważył 😜) to na zdjęciu jest kołderka 😎😉🤪 możesz ją mieć 😈😜😂😎😂 bo od dziś, przez caly weekend trwa promocja @la_millou na wszystkie pościele bambusowe! moje ukochane ! a pod nimi jest tak … milusio ! ❤️ wystarczy polubić to zdjęcie i profil @la_millou 😁 a kod rabatowy i swipa do strony znajdziecie na moim InstaStory 💋 duuuuzo słońca Wam życzę 💋