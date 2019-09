Baron skomentował rozstanie z Julią Wieniawą. Padają mocne, szczere słowa. Fani są zaskoczeni

To była jedna z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych par przez portalem plotkarskie. Julia Wieniawa i Aleksander Milwiw-Baron bo o nich mowa rozpoczęli swój związek tak szybko, jak i zakończyli. Teraz, po kilku tygodniach od rozstania, muzyk zdecydował się na komentarz.

Nie żywimy do siebie urazy. Przeżyliśmy magiczny czas z Julką. Niczego nie żałuję. Szczerze jej kibicuję – stwierdził w rozmowie z Super Expressem, Baron.

Słowa muzyka mocno zaskoczyły internautów, którzy spodziewali się zdecydowanie ostrzejszych wypowiedzi. Trzeba jednak przyznać, że obydwoje bardzo spokojnie i rozważnie wypowiadają się na temat swoich relacji oraz rozstania.

Zdanie Julii Wieniawy na ten sam temat poznaliśmy już wcześniej. Aktorka w rozmowie z Jastrząb Post przyznała, podobnie jak Baron, mówiła o zakończeniu związku w bardzo spokojny, stonowany sposób.

Spędziłam wspaniałe pół roku z Alkiem i serdecznie go pozdrawiam. Życzę mu jak najlepiej i to jest tyle, co mam do powiedzenia. Związki powinny się rodzić z przyjaźni i tak kończyć – stwierdziła młoda aktorka.

