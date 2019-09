Brutalna prawda. Tego nie wiedzieliście o Kurdej-Szatan

Barbara Kurdej-Szatan w ostatnim czasie jest najbardziej zabieganą aktorką w Polsce. W ostatnim czasie nie tylko występuje w wielu serialach, ale również trenuje do “Tańca z Gwiazdami”, w którym już zdążyła udanie zadebiutować.

Barbara Kurdej-Szatan odeszła całkiem niedawno z TVP Jacka Kurskiego, jednak niedługo cieszyła się wolnym czasie. Szybko związała się z Polsatem Solorz-Żaka, gdzie ma być gwiazdą nowej edycji “Tańca z Gwiazdami”.

Kurdej-Szatan w tanecznym show Polsatu występuje wspólnie ze swym mężem, Rafałem Szatanem – choć oczywiście nie tańczą w jednej parze. Mężczyzna co prawda już pożegnał się z programem, jednak przez długi czas oboje ciężko trenowali.

Małżeństwo zostało rodzicami w 2012 roku. Ich wspólny występ w “Tańcu z Gwiazdami” sprawił, że pojawiły się pytania o to, kto w takim razie zajmuje się kilkuletnią dziewczynką. Na to pytanie postanowiła odpowiedzieć Kurdej-Szatan.

– Pomaga moja mama i tata. Mamy pełną organizację. Jesteśmy na szczęście w tym bardzo dobrzy i staramy się wymieniać. Rafała teraz nie było w ogóle w domu, bo miał próby do swojej premiery i wracał o 23 – powiedziała Kurdej-Szatan.

– Byłam sama i musiałam sobie z tym radzić. Ogarniamy to wszystko. Raz ja zawiozę małą do przedszkola, potem on. Wszystko jest kwestią organizacji, a na ‘Tańcu z Gwiazdami’ Hania jest z nami i bardzo się jej tam podoba – dodała aktorka.

