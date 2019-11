“Chłop ma robić, a nie gadać” – despotyczne słowa “królowej życia” Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska to najbardziej charyzmatyczna, szalona i kontrowersyjna “królowa życia”. Nikt nie spodziewa się po niej uprzejmości i słodzenia, zwłaszcza po ostatnim filmiku, na którym było widać jak potraktowała swojego partnera. Celebrytka przesadziła i to ostro. Okazała mu całkowity brak szacunku.

Niedawno ekipa nagrywająca odcinki “Królowych Życia”, wybrała się pod Warszawę na specjalny, nietypowy plan. Dagmara z chłopakiem pojechali na myjnię.

Jednak to nie Kaźmierska myła samochód, tylko jej partner. Ona stała, nadzorowała i non stop za coś ganiła mężczyznę. Na pytanie o powód, nie odpowiedziała. Doszło nawet do lekkiej bójki. Para walczyła miedzy sobą na oczach widzów. Bohater jednak do ostatniej chwili twardo zaciskał zęby.

Tym razem Dagmara zaskoczyła fanów swoim podejściem do relacji damsko-męskich i powinności panów względem całego świata. Na pewno musi działać.

– Chłop ma robić, a nie gadać. Baby są od gadania!

Ta “sentencja” już stała się hitem Internetu.