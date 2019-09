Co Piotr Woźniak-Starak miał wspólnego z mafią? Wychodzą nowe fakty [FOTO]

Piotr Woźniak-Starak po swojej śmierci jest tematem wielu postów. Nawet Monika Banasiak zabrała głos. Na swoim profilu w mediach społecznościowych nawiązuje do producenta i jego twórczości. Co miał wspólnego syn polskiego miliardera z królową mafii?

Monika Banasiak, była żona “Słowika”, jednego z najbardziej znanych gangsterów, autorka książki pt.”Królowa mafii” jest dość aktywna w show biznesie i chętnie udziela się w życiu publicznym. Swoją przygodę z “mafią” opisuje w autobiografii, poruszając niewygodne fakty z życia, kiedy to w jej domu rozgrywało się piekło świata przestępczego lat 90′.

Syn Jerzego Staraka, właściciela Polpharma Biologics miał wielu znajomych, ale nikt go nie podejrzewał o relacje z kobietami mafii. Jak się okazuje, sama “królowa” zachęca swoich znajomych i fanów do zapoznania się z twórczością, a także zaprasza do kin na najnowszą i ostatnią produkcję Woźniak-Staraka, czyli “Ukryta gra”.

Udostępniony post promujący jego produkcje ewidentnie nie pojawił się bez powodu. Dodatkowo “Słowikowa” dodała na swoim Instagramie czaro-białe zdjęcie żałobne Piotra z ckliwym komentarzem i podpisem “Twoja Moncia”. Czy Banasiak zdradzi co łączyło ją z młodym miliarderem?