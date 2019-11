Co to jest?! Tak wyglądają frytki i burger z McDonald’s po 10 latach! [FOTO]

W 2009 roku zamknięto ostatnią restaurację McDonald’s na Islandii. Ostatnie zamówienie postanowiono zachować. I okazało się, że ten zestaw, frytki plus burger, jest jak karaluch – przetrwa wszystko!

Minęło 10 lat od wydania tego ostatniego zestawu, a on jak widać na poniższych zdjęciach wciąż trzyma się świetnie.

Nie wiadomo czego to jest zasługą, ale naukowcy powinni się przyjrzeć sprawie, bo być może zawierają jakiś magiczny środek na długowieczność, a przynajmniej środek do balsamowania.

Tak wygląda rzeczony zestaw obecnie.

Happy 10th birthday to the last #McDonalds hamburger & fries sold in Iceland. On display 10 years later & looking fresh as ever- hasn’t aged a day. #lastburgerselfie #snotrahouse pic.twitter.com/voDFjltAEA

— Drew Mingl 🏛💻📊🏜️ (@drewmingl) November 1, 2019