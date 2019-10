Dawid Ogrodnik rozwalił system. Aktor zamknął usta Wojewódzkiemu. Prezentera zatkało, więc pochwalił gościa za inteligencję [VIDEO, FOTO]

View this post on Instagram

Już niebawem u Kuby Wojewódzkiego rozmawiamy z Piotrem Adamczykiem o „ Ikar. Legenda Mieczysława Kosza" do którego zapraszamy do kin. Będzie trochę też o nas trochę o życia a także organizacji charytatywnej która wspieram Sewing Together!!!