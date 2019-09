Festiwal żenady trwa! Już nie krowy. Sylwia Spurek walczy o „prawa wegan”. Wszystko przez unijny zakaz [FOTO]

View this post on Instagram

▶ Czy wiecie, że w PE powstał pomysł zakazu używania słów "stek, kiełbasa, burger" dla produktów wegańskich? Wcześniej taki zakaz został wprowadzony dla produktów mlecznych i teraz mleko sojowe jest …napojem sojowym. Wczoraj spotkałam się z wyjątkowymi aktywistkami i ekspertkami – Alexandrą Clark i Joanna Swabe z Humane Society International. Rozmawiałyśmy między innymi o kwestii poprawki nr 156 do Rozporządzenia nr 1308/2013. W poprzedniej kadencji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przegłosowała szkodliwą dla wszystkich wegetarian, wegetarianek, wegan i weganek poprawkę, która zakładała taki właśnie ZAKAZ. Oficjalne uzasadnienie jest takie, że używanie takich sformułowań dla produktów roślinnych wprowadza dezinformację konsumentów. A przecież każdy z tego typu bezmięsnych produktów jest odpowiednio oznaczony… Razem z Humane Society International będziemy walczyli z tego typu pomysłami. #govegan FYI Otwarte Klatki Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva! Karolina Kuszlewicz Compassion Polska @otwarteklatki @fundacjaviva @adwokatka_zwierzakom @compassionpolska