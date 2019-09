Gabi Drzewiecka szczerze o relacjach z Agnieszką Woźniak-Starak. Nowa prowadząca „Big Brother’a” wyznała całą prawdę!

Po śmierci Piotra Woźniak-Staraka jego żona postanowiła zniknąć z show-biznesu. Agnieszka Woźniak-Starak nie poprowadzi kolejnej edycji „Big Brother’a”. Zastąpi ją Gabi Drzewiecka. 33-latka opowiedziała o swoich relacjach z wdową po milionerze.

Jakiś czas temu Agnieszka Woźniak-Starak, zapytana przez dziennikarza, czy widzi jakiegoś swojego następcę, wskazała właśnie Gabi Drzewiecką. Jak podkreślała, bardzo jej kibicuje. Teraz w rozmowie z „Party” padło pytanie, czy to właśnie dziennikarka namaściła ją na nową prowadzącą „Big Brother’a”.

– Myślę, że Agnieszka trochę do tego głowy nie miała. Myślę, że to był przypadek, że akurat tak się stało, że ona rzeczywiście tak o mnie się wypowiedziała. To było dwa lata temu, pamiętam. Byłam jej szalenie za to wdzięczna, nie ugadywałyśmy się wtedy na to na pewno i to było niesamowite, że tak mnie wsparła – wyznała Gabi.

– My z Agnieszką znamy się już wiele lat. Nie znamy się jakoś super dobrze prywatnie, natomiast to była zawsze osoba, która mnie mocno wspierała, kibicowała mi i zawsze była bardzo w porządku. Zresztą Aga to jest naprawdę super dziewczyna. Myślami jestem cały czas z nią – dodała Drzewiecka.

– To jest dziewczyna, która zna mnie właściwie od samego początku mojej pracy w mediach. Ona zawsze podawała mi rękę, bardzo wspierała i ciepło się wypowiadała. Zawdzięczam jej dużo – mówiła o Agnieszce Woźniak-Starak Drzewiecka w rozmowie z „Super Expressem”.

– Aga bardzo kochała ten program, była mocno zaangażowana i bardzo cieszyła się na kolejną edycję. To jest dla mnie dość trudna sytuacja, ale chciałabym podołać zadaniu, aby Agnieszka mogła spokojnie wrócić – zaznaczyła.