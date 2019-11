Godlewska OSTRO krytykuje Polaków! Celebrytka stworzyła nową MODLITWĘ na potrzeby rodaków XXI wieku [+18 BEZ CENZURY]

Siostry Godlewskie zasłynęły od skandalu, a raczej od skandalicznego (braku) talentu wokalnego. Obie uważają się za wielkie artystki, które mogą zdobyć świat. Kiedy Esmeralda przegrywa kolejną walkę, której zwycięstwa jest pewna, jak ostatnim razem, gdy to została znokautowana w pierwszych sekundach rundy, Małgorzata tworzy nową modlitwę, ostro krytykując pry tym Polaków. Czy fani jej to wybaczą?

Małgorzata Godlewska postanowiła z okazji zbliżających się świąt, przeanalizować modlitewnik. Celebrytka najwyraźniej zauważyła jakieś poważne braki i postanowiła temu zaradzić, tworząc modlitwę specjalnie nastawioną na Polaków. Po wersach widać, że dziewczyna ma dość krytyczny stosunek do swoich rodaków.

Godlewska podkreśla i przerysowuje stereotyp Polaka zazdrośnika, którego nie obchodzi jego własny los, tylko wszystkich wokół. Niestety nie modli się, by bliźnim się dobrze wiodło, wręcz przeciwnie – ma on cierpieć katusze. W modlitwie jednej z popularnych sióstr, nie brakuje wulgaryzmów.

Małgosia robi z tego kabaret. W humorystyczny sposób podchodzi do przywar rodaków. Filmik bawi, śmieszy i co po niektórych powinien skłonić do refleksji. Jak na Godlewską, chyba nikt się tego po niej nie spodziewał. Celebrytka rozprawiła się z całym społeczeństwem w lekko ponad minutę… Z resztą, zobaczcie sami.