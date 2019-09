Gwiazda serialu “Plebania” sprzedaje rowery! “Koniec z karierą w show biznesie”

Gwiazda serialu “Plebania”, która przez dziesięć lat gościła w domach wielu Polaków, postanowiła zakończyć karierę aktorską i zająć się domem. Ma dwójkę dzieci, z czego jedna córka jest już dorosła. Niestety aktorka nie jest w stanie pogodzić życia prywatnego z show biznesem.

Młoda i energiczna dziewczyna swoje pierwsze kroki przed kamerą stawiała na planie serialu “M jak miłość”, jednak to “Plebania” sprawiła, że widzowie pokochali piękną Irkę, w którą wcieliła się właśnie Małgorzata Teodorska.

Zarówno w serialu jak i w życiu potrafiła zawrócić mężczyznom w głowie. Jednak aktualnie jest wierna i szczęśliwa z Miłoszem. Jej partner porusza się na wózku inwalidzkim. Jest to konsekwencja poważnego wypadku, w jakim uczestniczył 18 lat temu.

Po zakończeniu pracy na planie “Plebanii” wyjechała do Dubaju. Po trzech latach postanowiła wrócić do ojczyzny… i sprzedawać rowery. Wreszcie los się do niej uśmiechnął i po raz pierwszy od rozwodu związała się z kimś na stałe.

Problemy rodzinne nie przeszkodziły jednak parze zostać rodzicami i na świat przyszedł potomek. Oboje nie widzą świata poza dzidziusiem. Teodorska nie planuje powrotu do zawodu, chce w pełni poświęcić się macierzyństwu.