Hit czy kit? Margaret napisała wiersz o sprawach cielesnych

View this post on Instagram

Czy sprawy cielesne to sprawy święte 😇 Ja wole seks przy zapalonym świetle 😈 Powiedziałam to na głos?Zaraz aferę będzie Kiedy kij w mrowisko wetkne To nie czuja się bezpiecznie 😏 Ja tam wole seks przy zapalonym świetle😎 Co w tym złego ze ktoś kipi seksem 😈 Wstyd to narzędzie kontroli której nie chce System się broni kiedy poruszam te kwestie Mimo emocji poproszę o ciszę ‼️ Dzieci boja się mówic ‼️ rodzice boja się słyszeć ‼️ Dzieciaki nie mogą widzieć ‼️ rodzice nie mogą wiedzieć ‼️ Intymne to są szczegóły ‼️ a nie ze w ogóle TEGEZ ‼️ Pokrzywdzeni są niemi Kiedy my ślepi na krzywdę Wszystko po to żeby bronić te tabu To mega dziwne Jakby się głębiej nad tym zastanowić To taka sytuacja powoduje wokół same szkody Nie będę tu wskazywać palcem Ludzi czy instytucji Nam potrzeba edukacji jest ✍️ nie rewolucji 🎈 #sexed 📸 @maciejnowak for @playboy_polska #gajahornby