Księżniczka i hydraulik. Kazała mu całować swe stopy. Paryski sąd skazał ja na 10 miesięcy

Siostra księcia Arabii Saudyjskiej Mohammeda bin Salmana została skazana za przemoc swoich ochroniarzy wobec hydraulika, który miał naprawić usterkę w jej paryskiej rezydencji. Historia wydarzyła się w Paryżu jeszcze w 2016 roku.

42-letnia Hassa bint Salmane została skazana zaocznie, bo po incydencie szybko opuściła Francję. Wysłano za nią nawet list gończy. Wyrok wydany 12 września przez sąd w Paryżu jest dość łagodny.

Siostra księcia Arabii Saudyjskiej została skazana na dziesięć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości 10 000 euro za stosowanie przemocy przez jej ochroniarzy wobec rzemieślnika.

Rzecz wydarzyła się w luksusowym apartamencie przy Avenue Foch, w szesnastej dzielnicy Paryża. Wezwany do naprawy hydraulik zrobił zdjęcia łazienki przy sypialni księżniczki telefonem komórkowym. Widząc to zadzwoniła ona po szefa ochrony.

Hydraulik (nie był to Polak) Ashraf Eid zgłosił później na policji, że został pobity i grożono mu bronią. Ochroniarz kazał mu uklęknąć, związał ręce i kazał całować stopy księżniczki. Hydraulik tłumaczył, że robił zdjęcia do udokumentowania swojej pracy. Saudyjczycy jednak podejrzewali go, że chce tajemnice alkowy księżniczki upublicznić.

Hassa bint Salmane, która nie miała immunitetu dyplomatycznego znalazła się na trzy dni w areszcie policyjnym. Później z Francji wyjechała.

Jej osobisty ochroniarz Rani Saïdi, stawił się obecnie na rozprawie i został skazany w zawieszeniu na 8 miesięcy więzienia i grzywnę w wysokości 5 000 euro.

Źródło: Le Parisien