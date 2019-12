Kto zagra o milion w specjalnym Mikołajkowym Odcinku Milionerów?! Zobaczcie sami! [VIDEO]

Wiele programów telewizyjnych, w których można wygrać duże pieniądze, organizuje odcinki specjalne, podczas których o główną nagrdoę walczą znani i lubiani celebryci, a wygrana w całości jest przekazywana na cele charytatywne. Zazwyczaj są to świąteczne wydania. Tym razem “Milionerzy” również zmienią swoją formułę, a to z okazji Mikołajek.

Hubert Urbański, czyli prowadzący program “Milionerzy” na antenie telewizji TVN, kilka razy w tygodniu zasiada przed specjalnymi monitorami z różnymi ludźmi, którym przyświeca ten sam cel – wygrać jak najwięcej pieniędzy, poprawnie odpowiadając na wszystkie pytania. Niektórym to się udaje, innym nie.

Z okazji Mikołajek, Urbański nadal będzie siedział i zadawał pytania, ale już zupełnie innym zawodnikom. Nie będą to zwykli ludzie, którzy za pomocą formularza zgłoszą się do udziału w reaktywowanym po latach formacie, który ściąga przed telewizory miliony Polaków. Tym razem na przeciwko Huberta zasiądą najmłodsze jak do tej pory zawodniczki, które postarają się wygrać jak największą sumę, by przeznaczyć ją na szczytny cel.

Do gry staną finaliści programu “Masterchef Junior” oraz popularna youtuberka – Lena Pachuc, Hejka tu Lenka. Swoją wiedzą popisze się również polska aktorka najmłodszego pokolenia – Katarzyna Wincza.

Stacja TVN zaprasza wszystkich widzów przed swoje telewizory już 5 grudnia o godzinie 20:55.