Kuba Wojewódzki przerażony! Nowa moda na związki szokuje dziennikarza. Boi się potencjalnych adoratorek?! [VIDEO]

Dziś kolejny odcinek autorskiego programu króla TVN-u. Tym razem jednym z jego gości będzie znakomita polska aktorka, głównie serialowa – Małgorzata Kożuchowska. Jej popularność znacznie podskoczyła, kiedy to grana przez nią bohaterka zabiła się, wjeżdżając w kartony. Dziś gra główną rolę w “Rodzince.pl”, która bije rekordy popularności, ale to nie o tym będzie rozmawiał z nią Kuba Wojewódzki…

Podczas rozmowy z Małgorzatą, Kuba delikatnie zapytał o jej małżeństwo. Jak wiadomo, jej wybranek jest młodszy od aktorki o 9 lat. Dziennikarz nie mógł w to uwierzyć, zaczął podjudzać gwiazdkę i z zaciekawieniem dopytywał czy tego rodzaju związki się sprawdzają i czy ma to jakiekolwiek odbicie w życiu codziennym.

Kożuchowska nie dawała rady i nie przedstawiała żadnych teorii, a nawet opinii. Aktorka stwierdziła tylko, że w jej przypadku jest to jak najbardziej pozytywny aspekt relacji. Są ze sobą po ślubie już 11 lat i nie myślą o żadnym kryzysie, a już tym bardziej o rozstaniu. Małgorzata nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwą żoną.

Kuba jednak nie odpuszczał i wciąż dopytywał, jak to możliwe, że teraz zmieniła się moda i to płeć piękna wybiera młodszych partnerów. Swoje zdziwienie umotywował jednak w żartobliwy sposób, mówiąc że boi się kobiet, które zaczną go traktować jako młodszego potencjalnego towarzysza życia i będzie narażony na ich zaloty.