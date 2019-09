LGBT pogrążone w czarnej rozpaczy. Miley Cyrus zerwała z dziewczyną

Jak pisał w swej znakomitej książce “O cywilizacji śmierci” prof. Marek Jan Chodakiewicz, homoseksualiści w USA zmieniają swych partnerów częściej niż skarpetki. Teraz mamy kolejny tego przykład ze świata LGBT.

Postępowe media donoszą o dramacie, jaki rozegrał się w życiu Miley Cyrus. Popularna aktorko-piosenkarko-celebrytka, ikona młodzieży LGBTRTVAGD, zerwała ze swą dziewczyną po dość krótkim związku.

Jak to z tą orientacją Cyrus jest też nie do końca nie wiadomo. Wcześniej Miley rozstała się z mężem Liamem Hemsworthem, mówiono wówczas że to właśnie dla Kaitlynn Carter. Okazało się jednak, iż był to jedynie przelotny romans.

Informacje o ich związku pojawiły się w wakacje, i to nie byle kiedy. Dokładnie w ten sam dzień do mediów trafiło oświadczenie o tym, że Cyrus rozwodzi się z Liamem, a później jej zdjęcia z Kaitlynn, na których widać jak obściskują się na jachcie.

– Są bardzo szczęśliwe. Miley ma się świetnie. Ona idzie dalej. Wygląda na to, że nie żałuje. Uwielbia przebywać z Kaitlynn. Jest z nią bardzo blisko. To romantyczne, ale to także przyjaźń. Obie przechodzą teraz podobne rzeczy i łączą się w tych przeżyciach – mówiła osoba z bliskiego otoczenia Cyrus.

Okazuje się jednak, że jak zwykle homozwiązki nie trwają zbyt długo. Intensywny, ale krótki związek dopadł już końca. Zapewne niedługo usłyszymy o kolejnym romansie gwiazdki, a jakiej płci będzie tym razem partner, możemy się jedynie domyślać.